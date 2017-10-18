Матвиенко пообещала прекратить насильственную украинизацию совместными усилиями

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Москва, 18 октября. Национальные меньшинства на Украине не будут мириться с насильственным насаждением украинизации в стране. Об этом на пресс-конференции по итогам Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пообещав совместными усилиями отменить дискриминационные пункты украинского закона об образовании.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Матвиенко заявила, что на Ассамблее было принято заявление о противоречии закона об образовании европейским нормам и ценностям и нарушении прав национальных меньшинств.

«Под давлением общественности Рада вынуждена была направить закон на Венецианскую комиссию, которая дает оценку международным документам. Мы надеемся, что будет оценка правовая, не политизированная. И совместными усилиями мы создадим условия, чтобы Рада внесла изменения и отменила дискриминационные позиции в законе. Я оптимист. Считаю, что именно такой и будет сценарий», — пообещала спикер Совфеда.

Он подчеркнула, что Россия с Украиной имеют «огромную» общую границу, а украинцы являются братским народом россиян.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была стабильной страной, чтобы не создавалось очага напряжения. А закон об образовании — это серьезная угроза суверенитету государства, его целостности. Нацменьшинства не будут мириться с насильственным насаждением украинизации», — уверена Матвиенко.

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Закон вызвал негативную реакцию со стороны ряда европейских стран.