Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП

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Москва, 18 октября. Британский певец Эд Ширан вынужден был отменить несколько своих ближайших концертов из-за травмы рук. Поп-музыкант планировал отправиться в азиатское турне и выступить с концертами в Тайбэе, Осаке, Сеуле, Токио и Гонконге, уточняет издание «Аргументы и факты».

Напомним, певец попал в ДТП с автомобилем, когда совершал велосипедную прогулку по Лондону. Как заявил сам Ширан, в результате инцидента он сломал запястье и локоть.

Отметим, что британский музыкант Эд Ширан известен не только поклонникам поп-музыки. Не так давно он снялся в первом эпизоде седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».