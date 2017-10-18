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Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
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    Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП

    16:34  18 Октября 2017
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    Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП

    Москва, 18 октября. Британский певец Эд Ширан вынужден был отменить несколько своих ближайших концертов из-за травмы рук. Поп-музыкант планировал отправиться в азиатское турне и выступить с концертами в Тайбэе, Осаке, Сеуле, Токио и Гонконге, уточняет издание «Аргументы и факты».

    Напомним, певец попал в ДТП с автомобилем, когда совершал велосипедную прогулку по Лондону. Как заявил сам Ширан, в результате инцидента он сломал запястье и локоть.

    Отметим, что британский музыкант Эд Ширан известен не только поклонникам поп-музыки. Не так давно он снялся в первом эпизоде седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».

    Автор: Федор Веснин
    #турне #концерт #перелом #эд ширан
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