Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Весь мир
Трамп заявил, что бывший глава ФБР выгораживал Клинтон в скандале с перепиской
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп заявил, что бывший глава ФБР выгораживал Клинтон в скандале с перепиской

    16:21  18 Октября 2017
    42

    Трамп заявил, что бывший глава ФБР выгораживал Клинтон в скандале с перепиской

    Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп в среду бывшего главу ФБР Джеймса Коми в скрытой поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

    Трамп сообщил, что ФБР опубликовало документы, свидетельствующие о том, что в июле 2016 года Джеймс Коми составил докладную записку, освобождающую от вины Хиллари Клинтон, задолго до того, как расследование было завершено. Президент США также отметил, что в результате действий Коми не были допрошены многие свидетели, а также сама Хиллари Клинтон.

    «Как выяснилось, Джеймс Коми лгал и делал утечки (информации) и всецело защищал Хиллари Клинитон. Это было лучшее, что когда-либо случилось с ней», — написал Трамп.

    Напомним, Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер, нарушив федеральный закон, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. В 2015-2016 годах ФБР проводило расследование по данному факту на предмет возможной утечки секретной информации. Бюро не обнаружило в действиях Клинтон состава преступления, хотя установило, что около ста писем содержали секретную информацию. Еще около 30 тысяч писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

    Автор: Алексей Громов
    #клинтон #трамп #фбр #коми #переписка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1501
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        606
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1943
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18711