Трамп заявил, что бывший глава ФБР выгораживал Клинтон в скандале с перепиской

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Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп в среду бывшего главу ФБР Джеймса Коми в скрытой поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

Трамп сообщил, что ФБР опубликовало документы, свидетельствующие о том, что в июле 2016 года Джеймс Коми составил докладную записку, освобождающую от вины Хиллари Клинтон, задолго до того, как расследование было завершено. Президент США также отметил, что в результате действий Коми не были допрошены многие свидетели, а также сама Хиллари Клинтон.

«Как выяснилось, Джеймс Коми лгал и делал утечки (информации) и всецело защищал Хиллари Клинитон. Это было лучшее, что когда-либо случилось с ней», — написал Трамп.

As it has turned out, James Comey lied and leaked and totally protected Hillary Clinton. He was the best thing that ever happened to her! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017

Напомним, Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер, нарушив федеральный закон, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. В 2015-2016 годах ФБР проводило расследование по данному факту на предмет возможной утечки секретной информации. Бюро не обнаружило в действиях Клинтон состава преступления, хотя установило, что около ста писем содержали секретную информацию. Еще около 30 тысяч писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.