«Динамо» может арендовать у «Локомотива» Касаева

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Москва, 18 октября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московское «Динамо» может арендовать полузащитника «Локомотива» Алана Касаева.

По словам источника, бело-голубые проявляют интерес к 31-летнему игроку, однако из-за финансовых проблем готовы рассмотреть только вариант с арендой. Отмечается, что «железнодорожники» могут отпустить футболиста до конца сезона, поскольку в «Локомотиве» у полузащитника есть проблемы с игровой практикой.

В текущем сезоне Касаев выходил на поле в двух матчах и провел на поле суммарно 56 минут.

В конце сентября в пресс-службе УЕФА сообщили, что полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш номинирован на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.