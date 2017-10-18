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«Динамо» может арендовать у «Локомотива» Касаева
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    «Динамо» может арендовать у «Локомотива» Касаева

    16:29  18 Октября 2017
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    «Динамо» может арендовать у «Локомотива» Касаева

    Москва, 18 октября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московское «Динамо» может арендовать полузащитника «Локомотива» Алана Касаева.

    По словам источника, бело-голубые проявляют интерес к 31-летнему игроку, однако из-за финансовых проблем готовы рассмотреть только вариант с арендой. Отмечается, что «железнодорожники» могут отпустить футболиста до конца сезона, поскольку в «Локомотиве» у полузащитника есть проблемы с игровой практикой. 

    В текущем сезоне Касаев выходил на поле в двух матчах и провел на поле суммарно 56 минут.

    В конце сентября в пресс-службе УЕФА сообщили, что полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш номинирован на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Автор: Константин Тихов
    #футбол #локомотив #динамо #касаев
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