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В Дамаск доставлен гроб с телом генерал-майора Иссама Захреддина
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    В Дамаск доставлен гроб с телом генерал-майора Иссама Захреддина

    16:19  18 Октября 2017  /обновлено: 16:27  18 Октября 2017
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    В Дамаск доставлен гроб с телом генерал-майора Иссама Захреддина

    Дамаск, 18 октября. Самолетом из провинции Дейр эз-Зор в столицу Сирии доставлено тело генерала Иссама Захреддина.

    Сегодня стало известно о гибели генерал-майора Иссама Захреддина, который порядка трех лет командовал оборонной города Дейр эз-Зор, осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Автомобиль генерала подорвался на придорожном фугасе во время спецоперации, которой командовал известный сирийский военачальник, на острове Сакр.

    Тело генерала Иссама Захреддина будет доставлено для похорон на его родину — в провинцию Эс-Сувейда.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #дейр эз-зор #иссам захреддин
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