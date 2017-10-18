В Дамаск доставлен гроб с телом генерал-майора Иссама Захреддина

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Дамаск, 18 октября. Самолетом из провинции Дейр эз-Зор в столицу Сирии доставлено тело генерала Иссама Захреддина.

Сегодня стало известно о гибели генерал-майора Иссама Захреддина, который порядка трех лет командовал оборонной города Дейр эз-Зор, осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Автомобиль генерала подорвался на придорожном фугасе во время спецоперации, которой командовал известный сирийский военачальник, на острове Сакр.

Тело генерала Иссама Захреддина будет доставлено для похорон на его родину — в провинцию Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.