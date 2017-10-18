Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Общество
Образовательный проект будущего появился в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Образовательный проект будущего появился в Петербурге

    16:23  18 Октября 2017
    53

    Образовательный проект будущего появился в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 октября. Образовательный проект, цель которого — изменить подход к образовательному процессу, появился в Петербурге. Он предполагает проведение чемпионатов по решению тематических кейс-задач среди школьников.

    Как рассказали в фонде поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры», в ходе проведения так называемых кейс-чемпионатов ученики школ приобретают навыки командной работы и открывают в себе таланты, которые помогут им определиться в выборе будущей профессии. Проект оказывает положительное влияние и на успеваемость детей.

    «Материалы кейс-чемпионатов кейс-чемпионаты носят как образовательный, так и соревновательный характер: материалы содержат инструкции по созданию собственного дела, развитию скрытых талантов и компетенций, необходимых для построения успешной карьеры в будущем», — сообщили в фонде.

    Кейс-чемпионаты будут проводиться по предметам школьной программы. Первый этап турниров состоится в петербургских школах с 30 октября по 10 ноября.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #образование #будущие лидеры #кейс-чемпионат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1506
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        613
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1957
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18721