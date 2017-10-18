Образовательный проект будущего появился в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 октября. Образовательный проект, цель которого — изменить подход к образовательному процессу, появился в Петербурге. Он предполагает проведение чемпионатов по решению тематических кейс-задач среди школьников.

Как рассказали в фонде поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры», в ходе проведения так называемых кейс-чемпионатов ученики школ приобретают навыки командной работы и открывают в себе таланты, которые помогут им определиться в выборе будущей профессии. Проект оказывает положительное влияние и на успеваемость детей.

«Материалы кейс-чемпионатов кейс-чемпионаты носят как образовательный, так и соревновательный характер: материалы содержат инструкции по созданию собственного дела, развитию скрытых талантов и компетенций, необходимых для построения успешной карьеры в будущем», — сообщили в фонде.

Кейс-чемпионаты будут проводиться по предметам школьной программы. Первый этап турниров состоится в петербургских школах с 30 октября по 10 ноября.