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Ирак: иранские «Силы Кудс» открыли штаб-квартиру в Киркуке
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    Ирак: иранские «Силы Кудс» открыли штаб-квартиру в Киркуке

    16:14  18 Октября 2017
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    Ирак: иранские «Силы Кудс» открыли штаб-квартиру в Киркуке

    Киркук, 18 октября. Внешнее крыло иранского «Корпуса стражей Исламской революции» открыло ряд баз на территории Киркука после захвата провинции силами «Хашд аш-Шааби».

    Специальное подразделение «Корпуса стражей Исламской революции», ответственное за внешние операции вне Ирана, создало на территории Киркука пять военных баз и открыло штаб-квартиру в столице провинции.

    Курды сообщают, что в данный момент им придется бороться не с боевиками террористических организаций, а с гораздо более опасным противником, в рядах которого армии Ирака и Ирана, ополчение «Хашд аш-Шааби», «Корпус стражей Исламской революции» и его спецназ «Силы Кудс».

    Ирак: иранские «Силы Кудс» открыли штаб-квартиру в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #ксир #силы кудс
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