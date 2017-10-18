Ирак: иранские «Силы Кудс» открыли штаб-квартиру в Киркуке

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Киркук, 18 октября. Внешнее крыло иранского «Корпуса стражей Исламской революции» открыло ряд баз на территории Киркука после захвата провинции силами «Хашд аш-Шааби».

Специальное подразделение «Корпуса стражей Исламской революции», ответственное за внешние операции вне Ирана, создало на территории Киркука пять военных баз и открыло штаб-квартиру в столице провинции.

Курды сообщают, что в данный момент им придется бороться не с боевиками террористических организаций, а с гораздо более опасным противником, в рядах которого армии Ирака и Ирана, ополчение «Хашд аш-Шааби», «Корпус стражей Исламской революции» и его спецназ «Силы Кудс».