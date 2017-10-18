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Необъятная американка весом 147 кг раздавила девятилетнюю сестру
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    Необъятная американка весом 147 кг раздавила девятилетнюю сестру

    16:16  18 Октября 2017
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    Необъятная американка весом 147 кг раздавила девятилетнюю сестру

    Нью-Йорк, 18 октября. Жительница американского штата Флорида убила девятилетнюю двоюродную сестру, когда присела на нее, чтобы «наказать».

    Находясь на допросе в полиции, 64-летняя Вероника Грин Поузи, чей вес достигает 147 кг, заявила, что села на девятилетнюю девочку, потому что та ее не слушалась. По словам родственников Поузи, которые стали невольными очевидцами произошедшего, женщина сначала ударила ребенка линейкой и металлической трубой, а когда та попыталась убежать, она уселась на нее сверху.

    Один из задержанных родственников погибшей девочки сообщил, что Поузи просидела на ней около десяти минут, когда девочка сообщила, что задыхается. Однако американка встала с ребенка только через две минуты. К сожалению, в тот момент девочка уже перестала дышать.

    Поузи предъявили обвинение в убийстве ребенка и жестоком обращении, передает Ura.Ru.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #убийство
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