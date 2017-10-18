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Турция проводит совместные учения с ВС Ирака на приграничной территории
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    Турция проводит совместные учения с ВС Ирака на приграничной территории

    16:21  18 Октября 2017
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    Турция проводит совместные учения с ВС Ирака на приграничной территории

    Анкара, 18 октября. На турецко-иракской границе в провинции Ширнак в течение месяца продолжаются учения ВС Турции и Ирака, передает Anadolu.

    Анкара в ответ на проведение референдума о независимости Иракского Курдистана объявила о прекращении авиасообщения, а также 18 сентября приступила к совместным  военным учениям с иракскими военнослужащими. 26 сентября стартовал третий этап маневров, в ходе которых были отработаны действия по захвату позиций условного противника и танковые учения.

    Напомним, что 25 сентября в Иракском Курдистане прошло голосование, статус независимости региона поддержали 92,7% избирателей. Багдад рассматривает референдум нелегитимным и заявил, что не будет вести переговоры с местными властями. Вашингтон, Анкара, Тегеран и ООН выступили против признания референдума. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #турция #курды #ирак
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