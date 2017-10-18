Российские ученые предложили внести права роботов в Декларацию прав человека

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Сочи, 18 октября. На Всемирном фестивале молодежи и студентов сопоставили возможности искусственного и естественного интеллекта при работе с BigData — огромными объемами информации.

В дискуссии представители Сколково отметили, что человеческий мозг даже в век цифровой науки останется самым мощным компьютером, сообщает агентство Ura.ru.

Так, сегодня ученые пытаются научить искусственный интеллект обрабатывать огромные объемы информации, которые через несколько лет будут использоваться в смартфонах. Однако этот процесс в целях безопасности все равно должен контролироваться человеком.

По мнению исследователей, умные гаджеты не приведут к деградации человечества, люди и технологии дополнят друг друга. Но Декларацию прав человека, возможно, придется изменить, чтобы внести в нее права роботов.