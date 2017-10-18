«Никаких санкционных оговорок»: сенатор обвинил Siemens в нарушении суверенитета РФ

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«Технопромэкспорт» (ТПЭ) считает контракт на поставку газовых турбин, заключенный с Siemens, угрозой суверенитету Российской Федерации. Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению иск компании к немецкому концерну.

Напомним, что Siemens обвиняет дочерние структуры «Ростеха» в поставке его турбин в Крым в обход санкций. Немецкая компания ссылается на пункты оригинального контракта о продаже турбин в Россию, указывая, что там содержатся пункты, однозначно запрещающие их установку и использование на строящихся в Крыму ТЭС.

Так, в контракте есть пункт, требующий от покупателя доставить турбины на стройплощадку в Тамани, пункт, указывающий, что турбины должны быть подключены к электросети в Краснодарском крае, и пункт, освобождающий поставщика от обязательств по договору, если они вступают в конфликт с антироссийскими санкциями. Все три этих положения, настаивают в «Технопромэкспорт» (ТПЭ), ставят под сомнение суверенитет Российской Федерации, а потому являются ничтожными и невыполнимыми. Именно на этом основании «дочка» «Ростеха» выдвинула встречный иск к Siemens в российском суде.

По мнению Андрея Климова, зампреда комитета по международным делам Совфеда РФ, действия структуры «Ростеха» вполне оправданы. Контакт с Siemens действительно включает в себя ряд неправомерных с точки зрения российского законодательства «санкционных» оговорок, а потому может быть признан юридически ничтожным полностью или частично.

«Конечно, Siemens нарушает суверенитет нашей страны. Законодательство Российской Федерации действует без исключения на всей российской территории. Не должно быть никаких «санкционных» оговорок. Если кто-то вводит ограничения извне на российской территории, то это является вмешательством в наши внутренние дела. По нашему определению, таким вмешательством являются и пункты договоров, ставящие под сомнение территориальную целостность нашей страны. В случае сделки с Siemens как раз на лицо признаки такого нарушения. Одна из сторон соглашения позволила себе какие-то правовые «изъятия» на территории РФ. Таким образом, на мой взгляд, сейчас «Технопромэкспорт» действует вполне логично», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В принципе, продолжает Климов, руководство Siemens во всех это истории также можно понять. Компания базируется в Германии, а Германия выступает основным пропонентом антироссийских санкций в Евросоюзе. Даже если эти санкции сами по себе являются юридически ничтожными и противоречащими международному праву — российская сторона неоднократно отмечала, что экономические санкции против той или иной страны вправе вводить только Совет Безопасности ООН — Siemens не может позволить себе идти вопреки воле Берлина.