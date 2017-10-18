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Все как в 2014-м: Нацгвардия привезла матрацы к администрации Порошенко
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    Все как в 2014-м: Нацгвардия привезла матрацы к администрации Порошенко

    16:33  18 Октября 2017
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    «Крепко сцыт начальник »: украинцы заявили о завозе матрацев в администрацию Порошенко

    Киев, 18 октября. Сотрудники Национальной гвардии Украины готовятся к продолжительной осаде администрации президента страны Петра Порошенко. К зданию подвозят матрацы, сообщил украинский журналист Александр Дубинский.

    Дубинский разместил на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в центре Киева у администрации президента. На них сотрудники Нацгвардии разгружают грузовики.

    Журналист предположил, что эта подготовка связана с ожиданием затяжной осады администрации главы Украины. Он отметил, что происхоядщее напоминает события 2014 года.

    «Все как в 2014-м», — пишет Дубинский.

    «P.S. Ох, и крепко сцыт начальник «своего народа», — делает вывод журналист. — И это хорошо».

    Напомним, палаточный лагерь протестующих украинцев под Верховной радой уже зажил своей жизнью: там кормят всех из полевой кухни, распределяют палки и щиты, а, возможно, и более серьезную амуницию, а также пытаются переагитировать полицейских, вставших в оцеплении у парламента.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #порошенко #нацгвардия #матрац
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