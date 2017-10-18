Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение спустя 27 лет

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Багдад, 18 октября. Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение после перерыва длинною в 27 лет, сообщили в пресс-службе иракского министерства транспорта.

«В рамках двустороннего сотрудничества между Ираком и Саудовской Аравией обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве по организации авиасообщения, оказании услуг наземными службами», — констатировали представители иракского ведомства.

В Багдаде обратили внимание, что Ирак готов к сотрудничеству со всеми государствами. Особенно, отметили в министерстве, это касается стран-соседей по региону.

18 октября в столице Ирака приземлился самолет авиакомпании Саудовской Аравии Flynas. Воздушное судно в Багдаде встречали министр транспорта Ирака Казым Финджан и сотрудники саудовского посольства.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара готова поддержать Багдад в конфликте с курдами в провинции Киркук.