Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ закрыли блокпост «Новотроицкое», стягивают танки и БМП
Политика
Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение спустя 27 лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение спустя 27 лет

    16:47  18 Октября 2017
    53

    Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение спустя 27 лет

    Багдад, 18 октября. Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение после перерыва длинною в 27 лет, сообщили в пресс-службе иракского министерства транспорта.

    «В рамках двустороннего сотрудничества между Ираком и Саудовской Аравией обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве по организации авиасообщения, оказании услуг наземными службами», — констатировали представители иракского ведомства.

    В Багдаде обратили внимание, что Ирак готов к сотрудничеству со всеми государствами. Особенно, отметили в министерстве, это касается стран-соседей по региону.

    Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение спустя 27 лет

    18 октября в столице Ирака приземлился самолет авиакомпании Саудовской Аравии Flynas. Воздушное судно в Багдаде встречали министр транспорта Ирака Казым Финджан и сотрудники саудовского посольства.

    Ранее МИД Турции заявил, что Анкара готова поддержать Багдад в конфликте с курдами в провинции Киркук.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #самолет #саудовская аравия #ирак #авиасообщение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1725
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        767
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2221
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        19035