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Сорос ведет священную войну: Корнилов и Соловьев обсудили роль США в организации «мишикомайдана»
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    Сорос ведет священную войну: Корнилов и Соловьев обсудили роль США в организации «мишикомайдана»

    16:19  18 Октября 2017
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    Сорос ведет священную войну: Корнилов и Соловьев обсудили роль США в организации «мишикомайдана»

    Обстановка на Украине после протестов, инициированных опальным грузинско-украинским политиком Михаилом Саакашвили, стала одной из тем обсуждения в студии радио «Вести ФМ». Собеседником Владимира Соловьева и Анны Шафран стал писатель, публицист, журналист Владимир Корнилов, по мнению которого, организация нынешних протестов с большой долей вероятности проплачена деньгами американского магната Джорджа Сороса.

    Беседе с Корниловым предшествовал рассказ с места событий в Киеве собственного корреспондента радиостанции на Украине Владимира Синельникова.

    Владимир Корнилов в беседе с Владимиром Соловьевым продолжил тему, начатую Синельниковым — сходство «мишикомайдана» (выражение Соловьева — прим. ФАН) и Майдана времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

    «Когда сравнивают майданы во времена Януковича и во времена [президента Украины Петра] Порошенко, многие говорят, что нынешний Майдан — это несерьезно, — отметил Корнилов. — Но при этом многие обратили внимание, что если в 2013 году, когда начинался Майдан при Януковиче, его участники были вооружены палками, дрынами, как говорят на Украине, то сейчас вышли вооруженные бойцы батальона «Донбасс», которые даже не скрывали свои нашивки. То есть подготовленные, готовые прорывать нацгвардейцев».

    Сейчас ситуация на Украине гораздо более взрывоопасная, чем в 2013-2014 годах

    По мнению политолога, это говорит о том, что сейчас ситуация на Украине гораздо более взрывоопасная, чем была во времена Майдана 2013-2014 годов.

    Обсудили собеседники и возможную роль США в организации протестов под руководством Михаила Саакашвили. По мнению Корнилова, новый Майдан — дело рук не столько администрации Дональда Трампа, сколько магната Джорджа Сороса, интересы которого простираются не только на Украину, но и в Россию.

    «Часто говорят, что за этим [за выступлениями Саакашвили и его сторонников] стоят США, но на самом деле сейчас непонятно, кто такие США сегодня, — отметил Корнилов. — Но обратите внимание, как интересно совпало — Джордж Сорос, которого в СМИ многие уже успели похоронить, буквально на днях передал 18 млрд долларов в свой фонд. И так случайно совпало, что тут же в Киеве все обострилось».

    Правительство США не стоит за новым киевским майданом

    Не правительство США стоит за новым киевским майданом, считает Корнилов, хотя американцы и не против того, чтобы снова раскачать Украину.

    «Но то, что Сорос и его деньги там присутствуют, в этом сомневаться не приходится», — отметил политолог.

    На вопрос Владимира Соловьева, зачем Соросу это надо, Корнилов ответил так: «Сорос сейчас ведет свою священную войну».

    По мнения Корнилова, «священная война» Сороса направлена против президента США Дональда Трампа.

    «В связи с этим в Соединенных Штатах сегодня нет единой консолидированной политики по Украине», — отметил Корнилов.

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили #корнилов #соловьев
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