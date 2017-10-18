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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ восток Аль-Карьятейна
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ восток Аль-Карьятейна

    15:55  18 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ восток Аль-Карьятейна

    Аль-Карьятейн, 18 октября. Сирийская армия готовится окончательно освободить от боевиков «Исламского государства»1 город Аль-Карьятейн на востоке Хомса.

    Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что несколько подразделений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сумели пройти через блокпосты сирийской армии в провинции Хомс и вплотную приблизиться к населенному пункту Аль-Карьятейн. В результате столкновений с армейцами джихадисты закрепились в нескольких районах населенного пункта.

    ВКС РФ отрезали террористам возможность получить припасы и подкрепление, в данный момент САА при поддержке российской авиации полностью контролирует восточную часть Аль-Карьятейна и готовится начать финальный штурм, который позволит окончательно зачистить город от игиловцев.

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ восток Аль-Карьятейна

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #хомс #аль-карьятейн
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