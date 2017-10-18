Рогозин: Правительство РФ работает над возвращением специалистов, уехавших за границу

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Воронеж, 18 октября. Российское правительство ведет работы, направленные на возвращение в страну успешных специалистов-соотечественников, которые уехали за границу. Об этом заявил заместитель председателя кабмина Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

«Говорят, что в Силиконовой долине до 100 тысяч наших соотечественников работает, в целом, со всего Советского Союза в разные годы выехавших людей. Поэтому стоит задача возвращения этих специалистов в Россию и использования тех молодых кадров, которые есть у нас внутри», — отметил вице-премьер.

По словам Рогозина, правительству необходимо тщательно организовать для этого работу.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что Россия заинтересована в возвращении успешных ученых, уехавших за границу. Как отметил президент, российской науке необходимы специалисты, которые смогут придать импульс в развитии.