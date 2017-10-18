Новости Новороссии: Киев перебрасывает технику к линии фронта, ВСУ ударили по Донецкой фильтровальной станции

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Новороссия, 18 октября. Украинские военнослужащие перебросили к линии соприкосновения танки, артиллерийские установки и РСЗО. Армия Киева обстреляла район Донецкой фильтровальной станции. Киевский бронетанковый завод поставляет ВСУ некачественную технику. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Армия Украины стягивает бронетехнику к линии фронта

Военнослужащие армии Украины занимаются переброской танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Украинская сторона стягивает военную технику к линии соприкосновения по направлению Светлодарск-Дебальцево. В районе населенного пункта Мироновский зафиксированы танки и самоходные гаубицы, в районе Кодема — четыре РСЗО «Град», в районе Семигорья — четыре танка, четыре самоходные артустановки», — подчеркнул представитель республики в СЦКК.

В своих отчетах представители центра ссылаются на данные разведки, впоследствии полученная информация передается в управление миссии ОБСЕ.

ВСУ ударили по Донецкой фильтровальной станции

Днем, 18 октября солдаты ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции. В это время там работали представители миссии ОБСЕ, которые занимались установкой камер наблюдения.

«Около 13.00 район ДФС был обстрелян украинской стороной из минометов калибра 82 и 120 мм. В этот момент на станции велась работа по установке камеры наблюдения специалистами миссии ОБСЕ», — сообщили представители военного ведомства Донецкой народной республики.

Примечательно, что военнослужащие украинской армии вели огонь из района Авдеевки, которая в настоящее время находится под контролем Киева. Во время обстрела ВСУ активно использовали крупнокалиберные минометы и ствольную артиллерию, которая, согласно «Минску-2», должна быть отведена от линии разграничения.

Киевский завод поставляет в ВСУ некачественную технику

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают, что Киевский бронетанковый завод (КБТО) вместо качественной бельгийской стали покупал некачественную украинскую, с очень низкой пулеустойчивостью. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

В данном случае речь идет о поставках в войска Украины модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА. Как узнали следователи, за последние два года руководство завода потратило 57,12 миллиона гривен или 2,1 миллиона долларов на закупку стали марки ATI500AR для корпусов бронетранспортеров. Однако броневые детали должны были быть изготовлены из стали другой марки — HB500MOD производства Бельгии.

Стоит отметить, что в антикоррупционном бюро считают эту сталь некачественной, потому что она не закаливается с другими физико-химическими характеристиками, без гарантий по механическим свойствам. Это в свою очередь не обеспечивает должной защиты личному составу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.