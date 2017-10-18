Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в КБР

В Избранное

Нальчик, 18 октября. На федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По информации регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека.

Как говорится в сообщении, лобовое столкновение автомашин «ВАЗ-2106» и «Лада-Приора» произошло между населенными пунктами Залукокоаже и Псынадаха на 396-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в 12.30 мск среды. 57-летний пассажир «шестерки» и 28-летний пассажир автомобиля «Лада-Приора» от полученных травм скончались на месте. В больницу были доставлены водители обоих транспортных средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что под колеса автомобиля в Оренбурге пропал школьник, переходивший дорогу по пешеходному переходу.