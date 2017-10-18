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Богданов обсудил с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ
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    Богданов обсудил с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ

    15:52  18 Октября 2017
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    Богданов обсудил с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ

    Москва, 18 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с советником премьера Ирака Фалехом Файядом борьбу с террористической организацией «Исламское государство» и Иракский Курдистан, сообщили в пресс-службе МИД России.

    Встреча Богданова и Файяда проходила в Москве. В ходе беседы стороны затронули борьбу с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

    «В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ1, а также ситуации вокруг Иракского Курдистана», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

    Богданов обсудил с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ

    Богданов обратил внимание, что Москва остается привержена территориальной целостности Ирака. Он также отметил, что внутрииракский конфликт из-за Иракского Курдистана должен быть урегулирован путем политического диалога.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #иг #москва #игил #мид рф #ирак #богданов #иракский курдистан
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