Богданов обсудил с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ

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Москва, 18 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с советником премьера Ирака Фалехом Файядом борьбу с террористической организацией «Исламское государство» и Иракский Курдистан, сообщили в пресс-службе МИД России.

Встреча Богданова и Файяда проходила в Москве. В ходе беседы стороны затронули борьбу с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ1, а также ситуации вокруг Иракского Курдистана», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Богданов обратил внимание, что Москва остается привержена территориальной целостности Ирака. Он также отметил, что внутрииракский конфликт из-за Иракского Курдистана должен быть урегулирован путем политического диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.