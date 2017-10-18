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Президент Чехии объяснил свои слова о присоединении Крыма к России
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    Президент Чехии объяснил свои слова о присоединении Крыма к России

    15:41  18 Октября 2017  /обновлено: 15:41  18 Октября 2017
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    Президент Чехии объяснил свои слова о присоединении Крыма России

    Прага, 18 октября. Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что возвращение Крыма России является свершившимся фактом.

    «Я сказал, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма (к России) — это «fait accompli», то есть свершившийся факт. А свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии», — цитирует чешского лидера агентство РИА Новости.

    Напомним, что 10 октября Земан, выступая на трибуне Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что присоединение Крыма Россией — это свершившийся факт. По его словам, Киеву стоит задуматься о компенсации за Крым в виде денег, газа или нефти.

    Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведение всенародного референдума о присоединении полуострова. Крымские власти провели голосование после государственного переворота на Украине.

    Тем не менее Киев продолжает считать полуостров Крым своей территорией. Москва многократно заявляла, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Автор: Дима Оленин
    #крым #чехия #земан
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