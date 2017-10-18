Президент Чехии объяснил свои слова о присоединении Крыма к России

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Прага, 18 октября. Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что возвращение Крыма России является свершившимся фактом.

«Я сказал, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма (к России) — это «fait accompli», то есть свершившийся факт. А свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии», — цитирует чешского лидера агентство РИА Новости.

Напомним, что 10 октября Земан, выступая на трибуне Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что присоединение Крыма Россией — это свершившийся факт. По его словам, Киеву стоит задуматься о компенсации за Крым в виде денег, газа или нефти.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведение всенародного референдума о присоединении полуострова. Крымские власти провели голосование после государственного переворота на Украине.

Тем не менее Киев продолжает считать полуостров Крым своей территорией. Москва многократно заявляла, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».