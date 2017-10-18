Помогайте Донбассу и Крыму: киевлянка обратилась к россиянам в прямом эфире

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Москва, 18 октября. В колл-центр программы «Время покажет» на Первом канале поступил звонок от пожилой киевлянки. Женщина рассказала о том, что ей так и не повысили пенсию, несмотря на все заявления официальных властей.

«Это все вранье, о том, что пенсии повысили. У меня как было 1600 гривен, так и осталось. А квартплата — 2 тысячи. Россияне, помогайте Донбассу, помогайте Крыму, но не помогайте Киеву. Пусть они как пауки задушат друг друга в банках. На Майдан вышли одни только наркоманы и бомжи», — эмоционально рассказала 76-летняя жительница Киева Анна.

На это заявление бурно отреагировал польский журналист Томаш Мацейчук. По его словам, он бывал на Украине и общался людьми. И согласно информации Мацейчука, повышение пенсий все же произошло. Также он опроверг тезис о том, что в протестных акциях участвуют исключительно маргинальные элементы.

«Я против Порошенко, но пенсии повысили», — заявил Мацейчук

Ведущий программы Артем Шейнин в ответ на это заявил журналисту, что многочисленные заявления украинцев о том, что пенсии не увеличились, свидетельствуют о том, что кто-то в этом споре лукавит. Шейнин сказал, что лично он больше доверяет жительнице Украины.

Также присутствующие в зале обменялись репликами по поводу того, что уровень жизни на Украине очень невысокий и до сих пор не достиг «домайдановских» показателей.