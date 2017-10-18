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ДНР: наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в районе Донецка
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    ДНР: наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в районе Донецка

    15:33  18 Октября 2017
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    ДНР: наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в районе Донецка

    Донецк, 18 октября. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) во время установки камеры наблюдения сотрудниками миссии ОБСЕ. Об этом сообщает источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

    «Около 13:00 район ДФС был обстрелян украинской стороной из минометов калибра 82 и 120-мм. В этот момент на станции велась работа по установке камеры наблюдения специалистами миссии ОБСЕ», — передает слова источника «Донецкое агентство новостей».

    По данным источника, артиллерийский огонь велся с позиций украинских силовиков в районе Авдеевки.

    Напомним, 20 сентября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подверглись нападению на украинском пограничном пункте в Херсонской области. Когда наблюдатели ОБСЕ попытались приблизиться к пограничному пункту, они столкнулись с тремя служебными собаками, которые вели себя агрессивно и не позволяли подойти к КПП. Сотрудники ОБСЕ попросили командира пограничников отозвать собак, что тот и сделал. Однако позднее он дважды отпускал собак, которые гнались за сотрудниками ОБСЕ, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #донбасс #донецк #обсе #авдеевка #дфс
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