Кроссовер скатился в яму в Подольске

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Москва, 18 октября. Автомобиль Chevrolet Captiva скатился в яму, вырытую работниками ЖКХ, в Подольске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Очевидцы рассказывают, что машина была припаркована недалеко от супермаркета. Когда она скатилась в яму, пассажиров в ней не было.

Инцидент произошел 17 октября на Ленинградской улице. Вытащить кроссовер из ямы, вырытой для проведения работ на теплосетях, удалось только к вечеру.

Напомним, на прошлой неделе после ремонта яма образовалась на одной из улиц Петербурга.