«В моей стране два языка»: киевская модель объяснила, почему не станет учить украинский

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Киев, 18 октября. Известная киевская модель Полина Логунова, родственница народного артиста Украины Ступки, заявила, что не собирается учить украинский языку ради того, чтобы стать телерадиоведущей. Девушка уверена, что украинские ведущие, с трудом изъясняющиеся на украинском языке, позорят себя и свою страну.

Логунова на своей странице Instagram написала, что очень хочет быть телеведущей и ее карьера была успешной до полного запрета на русский язык на украинском телевидении.

«В моей стране два языка являются государственным, и один из них я знаю на столько, что могу, как мне кажется, красиво и грамотно говорить в кадре, — пишет Логунова. — Научиться говорить на украинском я могу, но я глубоко убеждена, что говорящий по ту сторону экрана должен быть примером, говорить быстрее, чем думать, говорить так, будто петь».

А вот у ведущих на современном украинском телевидении речь, отмечает Логунова, совсем не такова.

«Судя по моим долгим наблюдениям, большинство украиноговорящих ведущих выставляют себя в плохом свете, с трудом изъясняясь на родном, украинском, языке и в кадре это смотрится нелепо, — пишет девушка, отмечая, что такая речь выглядит как «пасодобль в ногах неумелого танцора». — Реноме, так сказать, не благоприятное».

Полина Логунова выразила в записи убежденность в том, что «социальная стратификация на тему языка» на Украине когда-нибудь закончится.