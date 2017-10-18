Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Украина
«В моей стране два языка»: киевская модель объяснила, почему не станет учить украинский
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «В моей стране два языка»: киевская модель объяснила, почему не станет учить украинский

    15:36  18 Октября 2017
    236

    «В моей стране два языка»: киевская модель объяснила, почему не станет учить украинский

    Киев, 18 октября. Известная киевская модель Полина Логунова, родственница народного артиста Украины Ступки, заявила, что не собирается учить украинский языку ради того, чтобы стать телерадиоведущей. Девушка уверена, что украинские ведущие, с трудом изъясняющиеся на украинском языке, позорят себя и свою страну.

    Логунова на своей странице Instagram написала, что очень хочет быть телеведущей и ее карьера была успешной до полного запрета на русский язык на украинском телевидении.

    «В моей стране два языка являются государственным, и один из них я знаю на столько, что могу, как мне кажется, красиво и грамотно говорить в кадре, — пишет Логунова. — Научиться говорить на украинском я могу, но я глубоко убеждена, что говорящий по ту сторону экрана должен быть примером, говорить быстрее, чем думать, говорить так, будто петь».

    А вот у ведущих на современном украинском телевидении речь, отмечает Логунова, совсем не такова.

    «Судя по моим долгим наблюдениям, большинство украиноговорящих ведущих выставляют себя в плохом свете, с трудом изъясняясь на родном, украинском, языке и в кадре это смотрится нелепо, — пишет девушка, отмечая, что такая речь выглядит как «пасодобль в ногах неумелого танцора». — Реноме, так сказать, не благоприятное».

    Полина Логунова выразила в записи убежденность в том, что «социальная стратификация на тему языка» на Украине когда-нибудь закончится.

    «В моей стране два языка»: киевская модель объяснила, почему не станет учить украинский

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1506
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        613
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1957
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18721