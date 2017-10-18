Ничтожный договор: 150 лет назад Россия передала Америке Аляску

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18 октября в США традиционно празднуется День Аляски. Той самой Аляски, которая была передана Российской империей тогда еще Северо-Американским Соединенным Штатам по договору цессии (уступки, а не продажи!), подписанному в Вашингтоне 30 марта 1867 года. А 18 октября 1867 года, то есть ровно полтора века назад, в Новоархангельске (ныне Ситка) состоялась официальная церемония передачи Русской Аляски в состав САСШ — несмотря на то, что условия договора цессии к тому времени американской стороной выполнены еще не были. Они остаются невыполненными вплоть до настоящего времени, что, мягко говоря, ставит действительность договора под сомнение.

В связи с печальным юбилеем корреспондент Федерального агентства новостей обратился к историку Ивану Миронову с просьбой прокомментировать событие полуторавековой давности.

Нарушение всех законных прав

— Иван Борисович, вы являетесь автором ряда книг и публикаций, в которых на широкой документальной основе доказываете, что эта сделка от начала до конца являлась незаконной и недействительной, а потому существуют определенные правовые основания для пересмотра вопроса о принадлежности территории Аляски. Так ли это?

— Договор 1867 г. был крайне невыгоден России. При этом он имел ряд юридических «пробелов», которые позволяли нашему государству при наличии политической воли и международного авторитета признать его ничтожным, то есть не имеющим дальнейших оснований для своего действия. Каковы эти юридические основания?

Во-первых, в договоре говорится об уступке, но не сказано, на какой срок, то есть здесь отсутствует традиционная для русских дипломатических трактатов формула «на вечные времена».

Во-вторых, Российская империя выполнила все условия соглашения, но этого нельзя сказать об американской стороне.

В-третьих, основанием для признания Договора ничтожным могут служить имущественные претензии наследников владельцев Российско-Американской компании, которая осваивала и управляла нашими заокеанскими территориями.

Председатель комитета министров П.П. Гагарин в 1867 г. прямо указывал на незаконность этой сделки: «Продажа колоний и без того совершилась на условиях, осуществление которых прямо нарушает коренные законы об имущественных правах русских подданных».

По убеждению князя Гагарина, правительство «нарушило все законные права собственности своих подданных и отняло права по Высочайше утвержденными между ним и Русскою Акционерною Компаниею обязательствам».

— Обычно уступку Аляски связывают с невозможностью удержать эту территорию после Крымской войны, в том числе с эвакуацией Петропавловска, и с убыточностью экономической деятельности Российско-американской кампании. Вы доказываете, что ни то, ни другое не соответствует действительности, что имел место настоящий заговор в правящих кругах Российской империи, главными участниками которого были младший брат императора Александра II великий князь Константин Николаевич, канцлер Александр Горчаков и министр финансов Михаил Рейтерн.

— Помните официальные причины, декларируемые ельцинским правительством во время приватизации? «Для России государственные предприятия и целые добывающие отрасли — это непосильное бремя!» «Стране нужны деньги на демократические реформы!» «Это позволит улучшить отношения с цивилизованным миром!» В итоге в 90-е годы великую державу превратили в нищую полуколониальную страну. Примерно под таким же соусом был продан Америке наш форпост на Тихом океане.

В 1857 г. появляется официальный секретный план продажи русских земель — «Записка об уступке Соединенным Штатам наших владений в Северной Америке». В нем содержится готовая разработка продажи русских колоний, которая определяет следующее:

1) уступка должна быть осуществлена в 1862 г.;

2) вместе с Аляской следует отказаться от Алеутских и Курильских островов;

3) затребовать за Колонии 7.442.800 рублей;

4) «…все дело, для сохранения возможной тайны, должно обсуждаться тремя или четырьмя лицами».

То есть в «Записке» прямо говорится о том, что вся сделка, начиная с идеи и кончая ее реализацией, должна осуществляться в строжайшей тайне.

Инициатором продажи Аляски, Алеутских и Курильских островов был брат Александра II — великий князь Константин Николаевич. В круг заговорщиков входили министр финансов М.Х. Рейтерн, военный министр Н.К. Краббе, министр иностранных дел А.М. Горчаков и российский посланник в Вашингтоне бельгиец Эдуард Стекль. Все они были лично преданы великому князю, и каждый знал свою роль в этой чудовищной афере.

Но продать Аляску было не так просто. С момента ее присоединения к России все наши территории в Тихоокеанском бассейне развивала и содержала Российско-Американская компания — сугубо частное предприятие, акционерами которой являлись российские подданные. Тогда это была одна из крупнейших мировых компаний, которая успешно конкурировала даже с британской Ост-Индской компанией.

Российско-Американская компания за счет собственных средств обеспечивала управление заокеанскими территориями, финансировала научные изыскания, содержание Православной миссии, строительство храмов, а также безопасность восточных рубежей Империи. Развитие Дальнего Востока и Приамурья также происходило благодаря финансированию этой компании. Кроме того, от нее в казну Российской Империи поступали баснословные пошлины и налоги.

Однако, как только на престол взошел Александр II, Константин Николаевич развернул масштабную кампанию по дискредитации и международной изоляции Российско-Американской компании. Он требовал лишить ее монополии на осуществление хозяйственной деятельности на территории Аляски и островов, а также переложить бремя административного управления на государственную казну.

После трех лет такой «травли сверху» компания начала нести убытки. Находясь в состоянии правовой и экономической неопределенности, она стремительно превращалась в банкрота. При этом, как только правительство взяло на себя расходы по управлению своими колониями, Константин Николаевич и его подручные заявили о непосильности такой ноши для казны и о необходимости срочно избавиться от нее, продав США.

Проблема невозможности защиты заокеанских территорий от иностранных посягательств надумана. Наоборот, тогда во время военных конфликтов на колонии противоборствующих держав распространялся нейтралитет — как это было, например, в Крымскую войну. При этом именно с «нейтральной» Аляски шла интенсивная помощь осажденному Петропавловску.

Битва за Тихий океан

— Хорошо известна декларация президента США относительно подписанного с Российской империей договора цессии, то есть определенного правового механизма уступки территории Аляски Соединенным Штатам. Но существует ли в государственных архивах США и России оригинальный текст самого договора? К тому же, в случае договора цессии, в отличие от договора индоссамента, при доказательстве действительности передачи прав необходимо доказывать действительность как первоначального обязательства, так и всех промежуточных.

— О неблаговидном характере сделки говорит и судьба относящихся к ней документов. Исчезали как государственные бумаги, так и личные. Часть дневника того же великого князя Константина, посвященная эпохе принятия главных решений по Аляске, исчезла. Американские послы, несомненно, принимали в судьбе Аляски самое живое участие, но соответствующих документов историками до сих пор не найдено. Сам договор был в России опубликован только через год, и то на французском языке, в специальном дипломатическом издании.

— У Российско-Американской кампании уже был опыт продажи своих владений в Новом Свете. Так, в 1841 году американскому бизнесмену швейцарского происхождения Джону Саттеру менее чем за 43 тысячи рублей серебром был продан Форт-Росс в Калифорнии, основанный в 1812 году. Можно ли рассматривать эту сделку как некую прелюдию к продаже Аляски?

— В ХIХ веке западное побережье Северной Америки было предметом острого соперничества России, Англии, Испании и США. Все они прекрасно понимали его стратегическое значение. Д.И. Завалишин писал еще Николаю I: «Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, осталась бы навсегда в ее власти. Приобретение ее гаваней и дешевизна содержания позволяли иметь там наблюдательный флот, который доставил бы России владычество над Тихим океаном».

В свою очередь, американец Н. Бэнкс так оценивал русские владения: «Аляска является ключом к Тихому океану и вместе с островами образует плацдарм для США на Тихом океане, который обеспечит триумф цивилизации».

В начале ХIХ века русские сумели закрепиться на Гавайских и Маршалловых островах, но вскоре были оттуда выбиты. В 1825 г. российский министр иностранных дел К.В. Нессельроде подарил Англии несколько сот километров американского побережья. В 1841 г. калифорнийская колония Российско-Американской компании была продана, но денег сполна Россия от покупателя так и не получила, поэтому формально крепость Росс и ее округа остались российскими.

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Тихоокеанские территории, потерянные в первой половине ХIХ века, не были закреплены за нами международными соглашениями. Хотя, например, в 1836 г. имелась возможность получить от Мексики официальное признание той же колонии Росс. Только что освободившиеся из-под испанского владычества мексиканцы остро нуждались в дипломатической поддержке.

Высочайший заговор

— Английский барк Orkney, на котором якобы находился груз золота стоимостью почти 9 млн рублей, предназначенный в уплату за Аляску, затонул в Балтийском море по причине взрыва где-то на подходе к Петербургу 16 июля 1868 года. В 1975 году совместная финско-советская экспедиция нашла и исследовала останки барка, которые подтвердили взрыв и пожар на его борту. Однако ни одного золотого слитка найдено не было, так что до сих пор неизвестно, имелось ли там реальное золото или нет. Так или иначе, но министерство финансов Российской империи эти якобы «утопленные» деньги засчитало в счет уплаты за Аляску и не потребовало от США возместить ущерб, что косвенно подтверждает вашу версию о заговоре.

— История про утонувшее золото, предназначавшееся на оплату наших территорий, является всего лишь мифом, цель которого — скрыть факт получения российской стороной денег за Аляску. Каких-либо упоминаний о золоте ни отечественные, ни зарубежные архивы не содержат. Однако проследить судьбу американского транша за тихоокеанские владения все-таки удалось.

В Российском государственном историческом архиве содержится прелюбопытнейшей документ Департамента государственного казначейства. Цитирую: «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11.362.481 руб. 94 коп. Из числа 11.362.481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10.972.238 руб. 4 коп. Остальные же 390.243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами».

Человеку несведущему может показаться, что американские деньги пошли на благие нужды — развитие транспортной инфраструктуры Империи. Однако, если мы изучим железнодорожные компании, которые стали бенефициарами продажи Русской Америки, то увидим, что это частные предприятия, принадлежавшие ближайшему окружению Александра II и главному закоперщику сделки — великому князю Константину Николаевичу.

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Фактическими хозяевами всех этих компаний были протеже брата императора «железнодорожный король» П.Г. фон Дервиз, его партнер К.Ф. фон Мекк, а также родственник любовницы Александра II Александры Долгорукой C.А. Долгорукий. Таким образом, можно утверждать, что деньги, полученные за Аляску, мошенническим путем были присвоены, то есть, по сути, украдены сановниками, которые лоббировали эту сделку.

— В своих публикациях вы связываете судьбу российской Аляски с деятельностью определенных параполитических структур, точнее «масонского интернационала» с центром в Британской империи. Возможны ли, на ваш взгляд, другие объяснения данной сделки — например, с учетом итогов гражданской войны в США и политики «сосредоточения России», которую вел канцлер Горчаков? Можно ли сказать, что его образ патриота и блестящего дипломата не слишком соответствует действительности, а создание Второго рейха на основе королевства Пруссии привело к двум мировым войнам и катастрофическим последствиям для нашей страны?

— Министр иностранных дел А.М. Горчаков еще на заре своей карьеры получил хлесткую характеристику от Охранного отделения: «Не без способностей, но не любит Россию», которую он полностью оправдал. Горчаков был ключевой фигурой в реализации проекта «уступки заокеанских колоний», для Александра II позиция канцлера была весомее даже мнения собственного брата. Поэтому Константин Николаевич и выбрал основным орудием заговора министра иностранных дел.

Наша история — это наша география

— Давно замечено, что все правители нашей страны, которые по каким-то причинам допускали потери ее национальной территории, не умирали своей смертью или же теряли власть еще при жизни, а в памяти народной о них, как правило, сохранялись не самые лучшие воспоминания и характеристики. Возможно, из-за утраты Аляски Александр II Освободитель, несмотря на значительные территориальные приобретения, совершенные за годы его царствования на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, имеет, мягко говоря, неоднозначную репутацию? Неужели действительно: наша история — это наша география?

— Александр II получил в наследство от отца огромную страну с колоссальным потенциалом, которого на его царский век хватило с лихвой. Он был Императором, но не был Правителем. При нем коррупционные кланы, поедающие бюджеты и прибирающие к рукам самые жирные куски госсобственности, достигли абсолютной власти.

Консервативные круги, в том числе и наследник престола, не любили Императора за государственную дряблость, за ненациональную политику, за недостаток благочестия и семейную безнравственность. Размышления обер-прокурора Святейшего Синода о 25-летнем царствовании Александра II звучат приговором Императору, его окружению, реформам и эпохе: «А это 25-летие роковое, и человек его роковой… Бог рассудит, виноват ли он или нет, только в руках у него рассыпалась и опозорилась власть, врученная ему Богом, и царство его, может быть и не по вине его, было царством лжи и мамоны, а не правды».

Решение продать Аляску — ярчайшее тому подтверждение.