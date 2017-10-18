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Россия будет создавать новое оружие вместо модернизации старого — Рогозин
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    Россия будет создавать новое оружие вместо модернизации старого — Рогозин

    15:30  18 Октября 2017
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    Россия будет создавать новое оружие вместо модернизации старого - Рогозин

    Воронеж, 18 октября. Приоритет в перспективной госпрограмме вооружений до 2025 года будет сделан не на модернизацию старых вооружений, а на создание новых, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Рогозин.

    Рогозин также рассказал о планах разработки и производства вооружения.

    «Это перспективные авиационные комплексы, включая военно-транспортный и дальней авиации, это беспилотные комплексы, робототехника, то есть все то, что связано с возможностью и необходимостью вывода человека из зоны поражения», — цитирует Рогозина РИА Новости.

    Ранее издание The National Interest озвучило список самого мощного и эффективного российского оружия. Как отметил автор, властям США стоит опасаться российских разработок, в частности, наиболее грозными являются три ракетных комплекса РФ — тактический «Искандер», береговой «Бал» и зенитный С-400 «Триумф». Российские беспилотники, функционирующие на базе ГЛОНАСС, также признаны эффективными и конкурентноспособными.

    Автор: Юлия Кошкина
    #рогозин #оружие #армия
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