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«Столица» секс-рабынь ИГИЛ освобождена от боевиков
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    «Столица» секс-рабынь ИГИЛ освобождена от боевиков

    15:40  18 Октября 2017
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    «Столица» секс-рабынь ИГИЛ освобождена от боевиков

    Хама, 18 октября. Правительственные войска освободили от боевиков «Исламского государства»1 город, считавшийся центром сексуального рабства «Халифата».

    Небольшой населенный пункт Аль-Танахи в провинции Хама до войны населяли около четырех тысяч человек. С началом боевых действий боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) практически полностью истребили мирное население и устроили в городке «столицу» для своих секс-рабынь.

    Плененных наложниц свозили в Аль-Танахи со всех подконтрольных исламистам территорий, сами боевики приезжали в городок как в публичный дом, сообщают источники в Сирии. До начала штурма игиловцы успели эвакуировать женщин из населенного пункта, однако в большинстве домов военнослужащим удалось обнаружить большое количество женской одежды и фотографии террористов с обнаженными девушками.

    «Столица» секс-рабынь ИГИЛ освобождена от боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #рабство #аль-танахи
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