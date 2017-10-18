«Столица» секс-рабынь ИГИЛ освобождена от боевиков

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Хама, 18 октября. Правительственные войска освободили от боевиков «Исламского государства»1 город, считавшийся центром сексуального рабства «Халифата».

Небольшой населенный пункт Аль-Танахи в провинции Хама до войны населяли около четырех тысяч человек. С началом боевых действий боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) практически полностью истребили мирное население и устроили в городке «столицу» для своих секс-рабынь.

Плененных наложниц свозили в Аль-Танахи со всех подконтрольных исламистам территорий, сами боевики приезжали в городок как в публичный дом, сообщают источники в Сирии. До начала штурма игиловцы успели эвакуировать женщин из населенного пункта, однако в большинстве домов военнослужащим удалось обнаружить большое количество женской одежды и фотографии террористов с обнаженными девушками.

1 Организация запрещена на территории РФ.