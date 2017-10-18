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«В Сирии показала себя по полной программе»: Рогозин назвал военную авиацию РФ лучшей в мире
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    «В Сирии показала себя по полной программе»: Рогозин назвал военную авиацию РФ лучшей в мире

    15:45  18 Октября 2017
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    «В Сирии показала себя по полной программе»: Рогозин назвал военную авиацию РФ лучшей в мире

    Воронеж, 18 октября. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия производит лучшую в мире по соотношению цены и качества военную авиацию, которая показала себя во время операции в Сирийской республике.

    «Мы делаем сейчас лучшую военную авиацию в мире, я считаю, потому что соотношение цены и качества абсолютно точно в нашу пользу, — сказал Рогозин журналистам после конференции «Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи — стратегия перемен» в Воронеже. — А в Сирии показали себя по полной программе, что мы умеем».

    «В Сирии показала себя по полной программе»: Рогозин назвал военную авиацию РФ лучшей в мире

    Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства»1 более 92% территории Сирии.

    15 октября стало известно, что ВКС РФ получат первые самолеты СР-10 в 2018 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #вкс рф #рогозин
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