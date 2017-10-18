Шойгу рассказал об образовательных планах Русского географического общества

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Москва, 18 октября. Русского географическое общество намерено выпустить десятки документальных фильмов о России, сообщил президент РГО министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что РГО планирует предоставить гранты на создание десятков документальных лент о России, большая часть этих материалов будет востребована участниками географического диктанта. Свои знания о географии в этом году проверят граждане таких стран, как Турция, Великобритания, Норвегия и Аргентина.

Еще один проект Русского географического общества связан с полной оцифровкой фондов географической библиотеки в Санкт-Петербурге, что позволит ознакомиться с фондами учреждения миллионам читателей по всему миру.