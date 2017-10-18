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Шойгу рассказал об образовательных планах Русского географического общества
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    Шойгу рассказал об образовательных планах Русского географического общества

    15:14  18 Октября 2017
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    Шойгу рассказал об образовательных планах Русского географического общества

    Москва, 18 октября. Русского географическое общество намерено выпустить десятки документальных фильмов о России, сообщил президент РГО министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Сергей Шойгу отметил, что РГО планирует предоставить гранты на создание десятков документальных лент о России, большая часть этих материалов будет востребована участниками географического диктанта. Свои знания о географии в этом году проверят граждане таких стран, как Турция, Великобритания, Норвегия и Аргентина.

    Еще один проект Русского географического общества связан с полной оцифровкой фондов географической библиотеки в Санкт-Петербурге, что позволит ознакомиться с фондами учреждения миллионам читателей по всему миру.

    Шойгу рассказал об образовательных планах Русского географического общества

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #рго #диктант #мионобороны рф
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