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Украина
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Общество
Путин выступит на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи
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    Путин выступит на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

    18:00  18 Октября 2017
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    Путин выступит на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

    Москва, 18 октября. Российский лидер Владимир Путин 19 октября, будучи с рабочим визитом в Сочи, примет участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Темой пленарного заседания ежегодного дискуссионного клуба «Валдай» станет «Мир будущего: через столкновение к гармонии». По данным пресс-службы Кремля, на итоговой сессии выступит глава государства Владимир Путин. Напомним, что 15 октября президент РФ выступил с обращением на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Он призвал студентов и молодежь всего мира к созданию лучшего будущего. Ранее сообщалось о переговорах Путина и премьер-министра Израиля. 

    Путин выступит на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #валдай
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