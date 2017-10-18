Путин выступит на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

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Москва, 18 октября. Российский лидер Владимир Путин 19 октября, будучи с рабочим визитом в Сочи, примет участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Темой пленарного заседания ежегодного дискуссионного клуба «Валдай» станет «Мир будущего: через столкновение к гармонии». По данным пресс-службы Кремля, на итоговой сессии выступит глава государства Владимир Путин. Напомним, что 15 октября президент РФ выступил с обращением на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Он призвал студентов и молодежь всего мира к созданию лучшего будущего. Ранее сообщалось о переговорах Путина и премьер-министра Израиля.