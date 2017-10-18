В Совфеде предупредили об угрозе трагедии мирового масштаба из-за КНДР

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Санкт-Петербург, 18 октября. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что делегация КНДР пока не готова к предметному диалогу с южнокорейцами, однако представители соседних государств успели пообщаться друг с другом в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Также Матвиенко предупредила о потенциальной угрозе мирового масштаба, если стороны в ближайшее время не сядут за стол переговоров. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«КНДР считает ядерное оружие условием сохранения собственной безопасности. Причина тому — недружественная политика США. При этом Пхеньян не намерен применять ядерное оружие для нападения, а только для защиты», — передает слова Матвиенко корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер Совета Федерации также отметила, что степень недоверия КНДР к Южной Корее и США достигла пика, однако российская сторона не оставляет попыток усадить северных и южных корейцев за стол переговоров.

«Избежать трагедии мирового масштаба нам поможет мирный диалог, поэтому Россия надеется, что представители Южной и Северной Кореи все-таки окажутся за столом переговоров», — заявила спикер Совета Федерации.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко объяснила, почему Москва поддержала решение о введении санкций в отношении Северной Кореи.