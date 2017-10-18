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Сирия сегодня: США мечтают закрыть небо над САР для ВКС РФ, подкрепление САА прибыло к Дейр эз-Зор
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    Сирия сегодня: США мечтают закрыть небо над САР для ВКС РФ, подкрепление САА прибыло к Дейр эз-Зор

    15:49  18 Октября 2017  /обновлено: 16:04  18 Октября 2017
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    Сирия сегодня: США могут закрыть небо над САР для ВКС РФ, подкрепление САА прибыло к Дейр эз-Зор

    Сирия, 18 октября. Турецкий посол в Москве рассказал, зачем армия его страны вошла в Идлиб. В район боев вблизи Дейр эз-Зор переброшены две новые механизированные бригады. Коалиция во главе с США может закрыть для ВКС РФ небо над контролируемыми курдами территориями. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Турки в Идлибе

    Турецкий посол в России Хюссейн Дириоз заявил сегодня, что целью военной операции Турции в провинции Идлиб является урегулирование кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР) и поддержание режима прекращения боевых действий.

    «Недавно нами был выставлен там (в районе Идлиба — прим. ФАН) наблюдательный пункт, и мы продолжаем эту работу, направленную на обеспечение режима перекрещения огня и обеспечение политического урегулирования», — отметил Дириоз во время общения с журналистами.

    Напомним, что Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в Идлибе. В своих заявлениях турецкие политики во главе с президентом страны Реджепом Эрдоганом систематически отметают всякую критику данного военного предприятия. Накануне ФАН сообщило, что боевики-исламисты запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 без боя сдали турецким войскам военную авиабазу «Тафтаназ» на севере западе провинции Идлиб.

    Турки в Идлибе

    Подкрепление в Дейр эз-Зор

    Со ссылкой на военные источники Al-Masdar сообщает, что две бригады 4-й механизированной дивизии САА были переброшены из центральных областей Сирии в район Дейр эз-Зора. Ожидается, что в самое ближайшее время прибывшие на берега Евфрата военные присоединятся к боевым действиям против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

    До этого 39-я и 40-я механизированные бригады дислоцировались в Хаме. Там они были задействованы в подавлении очагов сопротивления террористов в отдельных районах провинции. В сирийском командовании ожидают, что две свежие бригады, прибывшие в окрестности Дейр эз-Зор, помогут в скором времени окончательно переломить ход боев в пользу правительственных войск.  

    Подкрепление в Дейр эз-Зор

    Закрытое небо

    За последние недели и месяцы Вашингтон уже успел несколько раз продемонстрировать свое намеренье во что бы то ни стало сорвать военную операцию ВКС РФ и сирийской армии в районе Дей эз-Зор.

    Сейчас в западном экспертном сообществе активно обсуждается следующие возможные шаги США и их союзников в данном направлении. Так, австралийский военный аналитик Ричард Фрэнк предположил, что в ближайшее время коалиционное командование может попытаться закрыть небо над контролируемыми курдскими отрядами территориями для сирийских и российских военных самолетов. Фрэнк настаивает, что ВКС РФ угрожают безопасности «Демократические силы Сирии» (SDF) и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

    Закрытое небо

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов не согласен с подобными инсинуациями. По его мнению, заявления о том, что российская авиация представляет опасность для курдов — не более чем очередной ход в пропагандисткой войне США, попытка принизить успехи и заслуги ВКС РФ в Сирии.

    «Все подобные заявления, идущие со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нужно рассматривать как элементы информационной войны против России. Уже очевидно, что именно роль ВКС РФ является наиболее весомой в поражении террористов в САР. Это в значительной степени меняет не только геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, но и в целом в мире, выставляя США в невыгодном свете. Американцы уже давно якобы борются с ИГИЛ1, но на практике эта борьба имеет нулевой КПД. Соответственно, в этой ситуации большой военной и политической победы России Соединенные Штаты, естественно, прилагают максимум усилий для дискредитации данной победы», — отметил Шаповалов в беседе с корреспондентом ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #хама #курды #исламское государство #дейр эз-зор #идлиб #сирийская арабская армия #шаповалов #демократические силы сирии #ричард фрэнк
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