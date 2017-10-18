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Украина
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Экономика
ЮГК против «Северного потока-2»: Польша нашла слабый аргумент против российского газа
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    ЮГК против «Северного потока-2»: Польша нашла слабый аргумент против российского газа

    19:36  18 Октября 2017
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    Польша поддержала строительство альтернативного газопровода, которым сама не сможет воспользоваться географически – эксперт

    Москва, 18 октября. Польша поддержала строительство «Южного газового коридора» (ЮГК), который позволит Юго-Восточной Европе отказаться от российского газа в пользу азербайджанского, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    «Мы с нетерпением ожидаем вклада, который Азербайджан, благодаря своему сырьевому потенциалу, внесет в усиление энергетической безопасности Европы. ЮГК позволит экспортировать 10 млрд кубометров газа в год из Каспийского региона в европейские страны», — передает РИА Новости слова Ващиковского.

    Ранее французские СМИ рассказали о причинах зависимости Европы от российского газа, в числе которых назвали отсутствие альтернатив. В частности, резервы Азербайджана в десять раз меньше, чем у России, отметили журналисты.

    Такую же точку зрения высказал ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Аналитик сообщил, что темпы добычи на старых месторождениях Азербайджана падают быстрее запланированных темпов, а новые проекты не оправдали возложенных надежд.

    «Велика вероятность, что эта страна [Азербайджан] в скором будущем столкнется с нехваткой газа даже для внутреннего потребления, так что экспортные объемы, скорее всего, придется обеспечивать покупкой «голубого топлива» у России», — подчеркивает эксперт.

    Варшава, призывая Европу перейти на азербайджанский газ, делает подобные заявления исключительно в традиционном антироссийском духе, считает эксперт, подчеркивая, что «Польша в принципе ничего от ЮГК получить не сможет географически».

    «Когда Варшава заявляет о поддержке ЮГК, она неумело противопоставляет этот трубопровод «Северному потоку-2». Протесты Польши против российской «трубы» не остаются неуслышанными, но европейцы спрашивают: чем при растущем потреблении газа ЕС может заменить газопровод из РФ? В качестве альтернативы Варшава предлагает ЮГК, но это очень слабый аргумент», — говорит Юшков.

    «Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для Евросоюза проектов по диверсификации источников газа и предусматривает транспортировку азербайджанского топлива из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

    Автор: Юлия Кошкина
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