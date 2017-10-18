Сирия проложила газопровод в Хомсе: успехи ВКС РФ в борьбе с ИГ ведут к восстановлению экономики САР

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Представители Министерства нефти и природных ресурсов Сирии сообщили о завершении строительства нового газопровода в районе между городами Хомс и Пальмира. Данная газовая артерия свяжет крупные месторождения Хайян близ древнего города и Эбла на востоке от административного центра региона. Открытие данной линии поставок может существенно поправить экономическое положение арабской республики, поскольку значительно возрастут объемы продажи газа на экспорт, уверены эксперты.

#Syria Ministry of Oil and Natural Resources announcing completion of a new gas pipeline to from repaired wells near Hayan to the Ebla plant pic.twitter.com/N3ppwqP22V — Vince Beshara (@vincebeshara) October 17, 2017

Напомним, еще в начале текущего года Пальмира и обширные, богатые газом территории вокруг нее находились в оккупации террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). Боевики, в частности, контролировали поле Хайян, которое является одним из ключевых объектов газовой инфраструктуры САР, поскольку в этот район, где также располагается крупный перерабатывающий и газораспределительный комплекс, поступал газ почти со всех месторождений Центральной Сирии.

Этот газоносный район с центром в Пальмире — крупнейший не только в провинции Хомс, но и во всей республике, фактически он является одной из основ экономики САР. Данный регион был захвачен боевиками ИГИЛ1 еще в 2014-м году, с тех пор положение страны на мировом рынке значительно ослабло. Более того, Дамаск был даже не в состоянии обеспечивать электричеством и газом сирийских граждан. Однако с появлением ВКС РФ ситуация изменилась коренным образом: в частности, в феврале-марте этого года были освобождены поля Хайян и Аш-Шаир, а также ряд других месторождений в окрестностях древнего города. Боевики перед отступлением подожгли месторождение и взорвали газоперерабатывающий комплекс, однако инфраструктуру все же удалось восстановить.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил важность открытия нового газопровода, который должен стать значительным этапом в процессе полного восстановления экономики САР. По мере того как ИГИЛ теряет позиции под ударами российской авиации и Сирийской арабской армии (САА), налаживается мирная жизнь, и страна постепенно возрождается, также подчеркнул эксперт.

«В связи с этим вспоминается высказывание президента РФ Владимира Путина еще на саммите G20 в Анкаре, когда никто и не верил, что можно действительно бороться и побеждать ИГИЛ в Сирии. Тогда он, прежде всего, предупредил, что в числе двадцатки есть страны, которые оказывают содействие террористам. Затем президент предложил целую программу: необходимо сначала обесточить террористические группировки финансово, в том числе лишить их нефти и газа, потом уже непосредственно уничтожить их и приступить к экономическому восстановлению Сирии, что, в первую очередь, создаст условия для возвращения мигрантов на родину. И вот через два года мы говорим о постепенном восстановлении экономической сферы жизнедеятельности САР, необходимом для того, чтобы простые сирийцы могли спокойно жить и работать в своей стране. Этот новый трубопровод в провинции Хомс, конечно, станет важным элементом экономики САР. Кроме того, он является своего рода символом, обозначающим, что экономическая сфера жизни идет по пути развития».

По мнению эксперта, открытие новой газовой артерии, стало возможным благодаря участию российской авиационной группировки в антитеррористической кампании против ИГИЛ. За два года работы ВКС РФ смогли почти полностью ликвидировать боевиков «Исламского государства» на территории САР. В частности, российские самолеты принимали активное участие в операции по освобождению Пальмиры. В настоящий момент правительственные войска САР и ВКС РФ продолжают антитеррористическую кампанию: в самом разгаре наступление на позиции ИГ1 в другом экономическом центре Сирии — в провинции Дейр эз-Зор, где располагаются крупнейшие залежи нефти.

«Российская авиационная группировка своими действиями фактически спасла государственность в САР. ВКС РФ вместе с сирийской армией выполнили важнейшие наступательные операции, что позволило на 92% очистить территорию Сирии от террористов. Это и поспособствовало тому, что сейчас начинается активное развитие экономики, теперь стало возможным создание всех необходимых условий для этого. Российская боевая авиация и сирийские военнослужащие, которые героически сражаются в САР, способствуют тому, что постепенно налаживается мирная жизнь и экономика Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.