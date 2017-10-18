Последние аплодисменты: появилось видео прощания актеров с Марьяновым

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Москва, 18 октября. В Сети появилось видео прощания с известным российским актером Дмитрием Марьяновым. Церемония началась 18 октября в московском Доме кино.

Более тысячи человек пришли на прощание с актером, среди них были популярные российские артисты Алексей Кортнев, Алена Яковлева, Эммануил Виторган, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, Александр Стриженов и другие.

Гроб с телом покойного актера установлен в фойе Дома кино. Каждый желающий может в последний раз посмотреть на Дмитрия Марьянова и сказать о нем какие-то теплые слова перед собравшейся публикой. Видео с последними аплодисментами покойному актеру публикуют «Дни.ру».

После церемонии прощания начнутся похороны на Химкинском кладбище.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября. По предварительным данным, причиной смерти 48-летнего актера стал оторвавшийся тромб.