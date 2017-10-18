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Власти Каталонии пообещали продолжить путь к независимости региона
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    Власти Каталонии пообещали продолжить путь к независимости региона

    15:00  18 Октября 2017
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    Власти Каталонии пообещали продолжить путь к независимости региона

    Брюссель, 18 октября. Каталония продолжит свой путь к независимости даже в случае приостановки испанским правительством автономного статуса региона. Об этом заявил советник по внешним делам правительства Каталонии Рауль Ромева.

    Ранее вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что Мадрид может применить 155 статью конституции, которая предполагает возможность приостановки автономного статуса Каталонии.

    В свою очередь Рауль Ромева заявил, что Мадрид «постоянно угрожает Каталонии», а также нарушает данную статью конституции, вмешиваясь в финансирование правительства Каталонии и предпринимая попытки сменить главу каталонской полиции.

    «Если они сделают это, отступимся ли мы? Ответ – нет. У нас нет альтернативы», — заявил представитель правительства Каталонии.

    Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о выходе автономии из состава Испании. В плебисците приняли участие 2,28 миллиона каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. 

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #мадрид #барселона
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