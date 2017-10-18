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Путин и Нетаньяху обсудили Сирию, иракских курдов и ядерную сделку Ирана
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    Путин и Нетаньяху обсудили Сирию, иракских курдов и ядерную сделку Ирана

    15:06  18 Октября 2017
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    Путин и Нетаньяху обсудили Сирию, иракских курдов и ядерную сделку Ирана

    Москва, 18 октября. Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону вопросы урегулирования ситуации в Сирии с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Одной из тем телефонных переговоров президента РФ Владимир Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стало урегулирование ситуации в Сирии. По данным пресс-службы Кремля, в разговоре был затронут вопрос ядерной программы Ирана, а также итоги референдума в Иракском Курдистане.

    Общение состоялось по инициативе израильской стороны, отметил Кремль. Напомним, что 23 августа Нетаньяху посетил Сочи, где были достигнуты ряд договоренностей с российской стороной. На встрече обсуждались проблемы ближневосточного региона в контексте борьбы с терроризмом. В ходе последних переговоров Путин и Нетаньяху детально рассмотрели сотрудничество двух стран.

    Путин и Нетаньяху обсудили Сирию, иракских курдов и ядерную сделку Ирана

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #израиль
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