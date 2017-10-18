МПС возглавила Габриэла Баррон, Косачев назначен первым заместителем

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Санкт-Петербург, 18 октября. Новым председателем Межпарламентского союза (МПС) назначена глава комитета по внешним связям Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Габриэла Куэвас Баррон. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев стал ее первым заместителем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Габриэла Баррон стала 29-м председателем Межпарламентского союза. Российский сенатор Косачев стал ее первым заместителем.

«Мы провели хорошо время в России, — констатировала Баррон. — МПС показал, что мы сама важная межпарламентская организация в мире. Здесь собрались почти все парламенты мира. Нам нужно продолжать наш диалог. Мы представляем разные идеи, разные течения в мире».

Новая глава МПС призвала участников организации обеспечить диалог.