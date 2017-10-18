Киев зарегистрировал смерть своей «оборонки»: эксперт о разрыве военного соглашения с РФ

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Киев, 18 октября. Украинский кабинет министров в ходе заседания в среду остановил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в создании оборонной продукции.

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, данное решение Киева о разрыве еще одного военного соглашения с Россией является незначительным шагом, поскольку на практике военно-технического сотрудничества нет уже в течение трех и даже более лет, передает РИА Новости.

Политолог отметил, что Украина шаг за шагом свертывала сотрудничество в данной сфере, а после событий 2014 года де-факто все отношения были прекращены.

В связи с этим данное решение можно назвать всего лишь констатацией того факта, что сотрудничества нет.

Подберезкин полагает, что прекращение сотрудничества в военной области нанесло урон лишь украинской стороне.

Политолог напомнил, что вся украинская оборонная продукция создавалась как часть советской «оборонки».

По словам политолога, на сегодняшний день «Киев просто зарегистрировал смерть больного, то есть, своей «оборонки», и как бы выдал свидетельство о смерти».