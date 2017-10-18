Военный эксперт объяснил, почему США боятся российских беспилотников с комплексами РЭБ

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Военнослужащим армии США стоит серьезно опасаться российских беспилотных аппаратов, оснащенных комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как Пентагон в этом направлении серьезно отстал от РФ, сообщил эксперт центра военно-морских исследований (Center for Naval Analyses, CNA) Сэмюэль Бендетт. Совсем не удивительно, что американцы боятся наши БПЛА, они могут доставить массу проблем на полях сражений, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам представителя CNA, наиболее мощные российские БПЛА по дальности полета и полезной нагрузке не превосходят западные аналоги и собираются из импортных комплектующих, что не очень удобно для российского ВПК. Поэтому в РФ разрабатываются отечественные дроны, которые пока могут действовать на небольших расстояниях, но это также является для них преимуществом.

«Такие аппараты проще доставлять в нужное место, для управления ими не нужен большой штат, а неприхотливость в обслуживании позволяет обучить обращению с ними большее число военных», — утверждает Бендетт.

Так, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» может быть легко поднят одним человеком. При этом сам БПЛА может нести шесть килограммов полезной нагрузки. Кроме того, что «Орлан» может использоваться для разведки и корректировки огня, он способен нести средства РЭБ.

«Действительно, для них это проблема. Дело в том, что в России разработки по направлению радиоэлектронной борьбы и подавлению не прекращались с 90-х годов, даже несмотря на то, в каком кризисе находилась российская военная промышленность. То, чем мы сейчас располагаем, весь имеющийся спектр средств РЭБ — заслуга людей, которые продолжали верить в военную мощь нашей страны. И вот сейчас наши комплексы могут работать по средствам связи, по различной электронной аппаратуре, по оптико-электронной аппаратуре вероятного противника. Они могут ставить помехи и могут подавлять, поэтому неудивительно, что американцы их боятся. Российские БПЛА с комплексами РЭБ могут деморализовать армию США», — поясняет ситуацию эксперт.

Аналитик подчеркивает, что средства радиоэлектронной борьбы различаются по типоразмеру. Существует всего три класса: комплексы, работающие по дальним средствам разведки противника (ДРЛО, спутники связи, спутники разведки — прим. ред.), комплексы, действующие в оперативно-тактической зоне по средствам наведения высокоточного оружия, а также средства РЭБ, заставляющие сбиваться высокоточное вооружение противника, не дающие ему подрывать боеприпас во время его приближения к цели.

«Действительно, такие комплексы могут действовать против мин и систем залпового огня, имеющих радиовзрыватели. Понятное дело, что типоразмер таких устройств различен, есть стационарные и есть небольшие средства РЭБ, которые проходят сейчас испытания в войсках. Некоторые из них уже прошли опробование в Сирийской арабской республике. К слову, там войска США второй раз столкнулись с нашими системами радиоэлектронной борьбы. Они поняли, что вся их аппаратура, которая ранее считалась максимально защищенной, на деле таковой не является. Американцы не любят воевать в той среде, которая не дает им чувства защищенности. Выразительным примером может служить ситуация с американским эсминцем «Дональд Кук», 17 человек из экипажа которого после инцидента в Черном море написали рапорт об увольнении», — продолжает аналитик .

Эксперт центра военно-морских исследований Бендетт отмечает, что комплекс из трех российских «Орланов» создавать помехи связи на очень большой площади, отключать мобильную связь и даже выборочно воздействовать на определенные телефоны.

«Если позволяет типоразмер, комплексы РЭБ могут быть помещены даже на малые БПЛА. Такие работы ведутся очень активно, потому что развитие беспилотников для Минобороны стало одним из перспективных направлений деятельности. У нас это направление долгое время было в запустении, но сейчас мы семимильными шагами наверстываем упущенное. Причем не просто догоняем, мы идем своим путем и в некоторых областях даже идем на опережение. Поэтому установка комплексов РЭБ на БЛА — логическое продолжение развития технологий», — заключил Леонков.

Напомним, после распада Советского Союза армия Соединенных Штатов Америки всерьез не занималась технологиями ведения электронной войны, из-за чего неожиданно для самой себя отстала от Российской Федерации.