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Пьяного полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже
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    Пьяного полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже

    15:09  18 Октября 2017
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    Пьяного полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже

    Париж, 18 октября. Пьяного полуобнаженного мужчину с бензопилой задержали во французской столице, сообщает парижская газета Parisien со ссылкой на полицию.

    Сообщение о том, что нетрезвый мужчина с бензопилой угрожает прохожим поступило в правоохранительные органы в ночь на 18 октября.

    Прибывший на место наряд полиции буквально столкнулся с мужчиной в трусах, держащим в руках бензопилу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезоружить мужчину и заковать его в наручники. В данный момент он находится в участке.

    В публикации отмечается, что нападавший был якобы русского происхождения.

    В посольстве РФ во Франции сообщили агентству РИА Новости, что информации о задержании гражданина России в Париже им не поступало.

    Автор: Дима Оленин
    #париж #нападение
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