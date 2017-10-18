Пьяного полуголого мужчину с бензопилой задержали в Париже

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Париж, 18 октября. Пьяного полуобнаженного мужчину с бензопилой задержали во французской столице, сообщает парижская газета Parisien со ссылкой на полицию.

Сообщение о том, что нетрезвый мужчина с бензопилой угрожает прохожим поступило в правоохранительные органы в ночь на 18 октября.

Прибывший на место наряд полиции буквально столкнулся с мужчиной в трусах, держащим в руках бензопилу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезоружить мужчину и заковать его в наручники. В данный момент он находится в участке.

В публикации отмечается, что нападавший был якобы русского происхождения.

В посольстве РФ во Франции сообщили агентству РИА Новости, что информации о задержании гражданина России в Париже им не поступало.