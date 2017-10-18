Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Происшествия
Следователи проверяют видео об избиении учителем башкирского школьника
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Следователи проверяют видео об избиении учителем башкирского школьника

    14:52  18 Октября 2017
    44

    Следователи проверяют видео об избиении учителем башкирского школьника

    Уфа, 18 октября. Следственный комитет по Республике Башкирия ведет проверку видеозаписи, на которой педагог избил школьника во время уроков, говорится в сообщении республиканского ведомства. 

    Видеоролик, на котором запечатлена сцена избиения школьника учителем, была размещена в Сети. По факту инцидента инициирована проверка. Региональный СКР сообщает, что следователи проверят обстоятельства произошедшего, а также выяснят номер образовательного учреждения.

    Известно, что в Интернете был размещен анонимный пост о том, что инцидент произошел в 2016 году в школе Бижбулякского района Башкирии. После проверки будет принято соответствующее решение. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #башкирия #скр #школа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        399
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        355
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1699
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18304