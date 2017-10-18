Следователи проверяют видео об избиении учителем башкирского школьника
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Уфа, 18 октября. Следственный комитет по Республике Башкирия ведет проверку видеозаписи, на которой педагог избил школьника во время уроков, говорится в сообщении республиканского ведомства.
Видеоролик, на котором запечатлена сцена избиения школьника учителем, была размещена в Сети. По факту инцидента инициирована проверка. Региональный СКР сообщает, что следователи проверят обстоятельства произошедшего, а также выяснят номер образовательного учреждения.
Известно, что в Интернете был размещен анонимный пост о том, что инцидент произошел в 2016 году в школе Бижбулякского района Башкирии. После проверки будет принято соответствующее решение.