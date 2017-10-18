В ДНР ответили Туке: Даже если Украина заживет замечательно, Донбасс не сдастся

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Донецк, 18 октября. Жители Донецкой народной республики прокомментировали заявление Георгия Туки о том, что ДНР и ЛНР могут вернуться под контроль Киева в обозримом будущем.

Напомним, с такой речью замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука выступил накануне, отметив, что для «воссоединения» с потерянными территориями Киев должен плотно заняться работой по повышению боеспособности войска, экономической и финансовой состоятельности страны и усилению контроля общин.

Однако жители ДНР сомневаются в способности нынешнего правительства Украины изменить ситуацию и поднять экономику страны, пишет «Свободная пресса».

«Их удел затягивать страну в ещё большую долговую кабалу и набивать свои карманы», — отзывается о киевском правительстве поэт Иван Нечипорук, житель ДНР.

По его словам, он часто бывает на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе и Харьковской области, и видит, «что на самом деле происходит на Украине».

«Они могут предлагать интегрировать Донбасс, добившись экономического процветания, строить воздушные замки, принимать абстрактные законы — всё это популизм чистой воды», — считает Нечипорук.

Несмотря на то, что проблем у жителей ДНР хватает, а местные с ностальгией вспоминают о прежней, домайдановской Украине, об интеграции с Украиной нынешней речи быть не может.

«Под властью тех, для кого мы сепаратисты и террористы, никто жить не хочет», — говорит Нечипорук.

Такой же позиции придерживается и другая жительница ДНР – сотрудница горловского Музея миниатюрной книги Виктория Полякова. По ее словам, на территориях, подконтрольных Киеву, местные едва сводят концы с концами, а последние «реформы» Киева фактически лишили украинок пенсий. По ее словам, Донбасс не сдастся, даже если Украина заживет замечательно.

«Но даже если предположить, что Украина заживёт замечательно, никто в Донбассе не захочет сдаваться на милость такой власти, для которой главные герои — это бандеровцы, а не наши деды и прадеды, воевавшие в Красной армии», — добавляет Полякова.

Пока власть в Киеве не поменяется, ни Донбасс, ни Луганск не согласятся возвращаться в состав Украины, считают жители ДНР. Украинская армия постоянно продолжает обстрелы «потерянных» городов и поселков, гибнет мирное население. В такой ситуации говорить об «интеграции» абсурдно.

«Пусть хотя бы прекратят обстрелы», — заключает Иван Нечипорук.

Напомним, также накануне Георгий Тука признал, что вернуть Крым в состав Украины уже не получится.