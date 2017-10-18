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Украина
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Общество
Культурно-досуговый центр в Кузбассе закрыли из-за повышения уровня радиации
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    Культурно-досуговый центр в Кузбассе закрыли из-за повышения уровня радиации

    18:22  18 Октября 2017  /обновлено: 18:40  18 Октября 2017
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    Культурно-досуговый центр в Кузбассе закрыли из-за повышения уровня радиации

    Кемерово, 18 октября. Культурно-досуговый центр в Топках Кемеровской области закрыли на 90 суток из-за повышенного уровня радиоактивного вещества радона, который был зафиксирован в помещениях учреждения. Об этом сообщили в УФССП по Кемеровской области.

    Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку, в ходе которой установили, превышение нормы радона в воздухе зрительного зала, малого зала и кабинета директора. Рассмотрев заключение ведомства, суд пришел к выводу, что здоровью посетителей и сотрудников центра может угрожать опасность, и признал учреждение нарушителем санитарно-эпидемиологических норм, сообщает «Газета Кемерова».

    «Судебный пристав-исполнитель опечатал помещения, которые подлежат приостановке. Требование исполнительного документа выполнено в полном объеме. Теперь у культурного центра есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность», — говорится в сообщении.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #кузбасс #радон
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