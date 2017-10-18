Культурно-досуговый центр в Кузбассе закрыли из-за повышения уровня радиации

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Кемерово, 18 октября. Культурно-досуговый центр в Топках Кемеровской области закрыли на 90 суток из-за повышенного уровня радиоактивного вещества радона, который был зафиксирован в помещениях учреждения. Об этом сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку, в ходе которой установили, превышение нормы радона в воздухе зрительного зала, малого зала и кабинета директора. Рассмотрев заключение ведомства, суд пришел к выводу, что здоровью посетителей и сотрудников центра может угрожать опасность, и признал учреждение нарушителем санитарно-эпидемиологических норм, сообщает «Газета Кемерова».