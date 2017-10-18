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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила последний «карман» ИГ в восточной Хаме
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила последний «карман» ИГ в восточной Хаме

    15:00  18 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила последний «карман» ИГ в восточной Хаме

    Хама, 18 октября. Сирийская армия освободила от «Исламского государства»1 очередную высоту в восточной Хаме.

    По данным арабского информационного агентства «Аль-Масдар» Сирийская арабская армия, опираясь на поддержку ВКС РФ, вынудила боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оставить ключевую высоту Джубаб Танахидж в восточной части провинции Хама.

    Этот штурм позволил зачистить от исламистов последний крупный оплот «Халифата» в данном регионе, сообщает источник. Отмечается, что совместно с правительственными войсками высоту штурмовали подразделения ливанского движения «Хезболла».

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила последний «карман» ИГ в восточной Хаме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #саа
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