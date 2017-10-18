Сирия: САА при поддержке ВКС РФ зачистила последний «карман» ИГ в восточной Хаме

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Хама, 18 октября. Сирийская армия освободила от «Исламского государства»1 очередную высоту в восточной Хаме.

По данным арабского информационного агентства «Аль-Масдар» Сирийская арабская армия, опираясь на поддержку ВКС РФ, вынудила боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оставить ключевую высоту Джубаб Танахидж в восточной части провинции Хама.

Этот штурм позволил зачистить от исламистов последний крупный оплот «Халифата» в данном регионе, сообщает источник. Отмечается, что совместно с правительственными войсками высоту штурмовали подразделения ливанского движения «Хезболла».

1 Организация запрещена на территории РФ.