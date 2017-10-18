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Революция продолжается: активисты под Радой устроились на фанере и одеялах, уходить не собираются
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    Революция продолжается: активисты под Радой устроились на фанере и одеялах, уходить не собираются

    16:09  18 Октября 2017
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    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Киев, 18 октября. Установка палаточного лагеря у Верховной рады в Киеве завершена. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, активисты обустраивают быт и, по всей видимости, не собираются покидать свои места в ближайшее время.

    11 Фото.
    11 Фотографий

    Ряды палаток тянутся вдоль улицы Грушевского. Они обклеены плакатами с лозунгами: «Скептики, равнодушные люди — враги себе и своим детям, потому что без вас жизнь на Украине не изменить», «Революция достоинства продолжается!» и другими. «Революции, протестные майданы и даже войны происходят из за коррупции. Преступники на государственных должностях — это внутренние враги украинского народа. И коррупция — это наш главный внутренний враг», — гласит еще один плакат. Его авторы призывают «уничтожать коррупцию в зародыше», не допуская бизнесменов до государственных должностей и проводя выборы по открытым спискам, и изолировать «преступников-коррупционеров» от украинского общества.

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    У каждой партии, члены которой вышли накануне на митинг, есть штаб. Кроме того, у участников акции протеста есть своя служба безопасности, охрана и пресс-служба. На палатке с надписью «Штаб движения» партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» вывешен плакат, посвященный Небесной сотне.

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Около Верховной рады установили громкоговоритель, который периодически призывает граждан не поддаваться на провокации, так как они являются правонарушением.

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Вход в Раду охраняет несколько десятков, а то и сотен силовиков. Перед ограждениями, установленными между ними и палаточным городком, стоит палатка, накрытая сверху украинским флагом, на котором написано «Коломойская сотня» и «Ветераны АТО». Рядом вывешен плакат «Небесная сотня — герои не умирают!»

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Для активистов организована полевая кухня, туда же подвозят воду. Запасы еды для митингующих включают макароны, крупы, консервы, выпечку и т.д. Готовят пищу прямо перед зданием Рады. Погода в Киеве позволяет участникам протестов лежать у палаток на фанере и одеялах. Всем своим видом они демонстрируют, что уходить не собираются.

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Напомним, накануне радикалы партии «Национальный корпус», а также ВО «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь» и «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Участники митинга разбили у здания Рады палаточный городок, заявив, что не покинут его, пока их требования не выполнят.

    «Революция продолжается»: в палаточном городке налаживают быт и требуют изолировать коррупционеров

    Автор: Алексей Громов
    #киев #майдан #палаточный городок
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