Революция продолжается: активисты под Радой устроились на фанере и одеялах, уходить не собираются

В Избранное

Киев, 18 октября. Установка палаточного лагеря у Верховной рады в Киеве завершена. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, активисты обустраивают быт и, по всей видимости, не собираются покидать свои места в ближайшее время.

11 Фото. 11 Фотографий

Ряды палаток тянутся вдоль улицы Грушевского. Они обклеены плакатами с лозунгами: «Скептики, равнодушные люди — враги себе и своим детям, потому что без вас жизнь на Украине не изменить», «Революция достоинства продолжается!» и другими. «Революции, протестные майданы и даже войны происходят из за коррупции. Преступники на государственных должностях — это внутренние враги украинского народа. И коррупция — это наш главный внутренний враг», — гласит еще один плакат. Его авторы призывают «уничтожать коррупцию в зародыше», не допуская бизнесменов до государственных должностей и проводя выборы по открытым спискам, и изолировать «преступников-коррупционеров» от украинского общества.

У каждой партии, члены которой вышли накануне на митинг, есть штаб. Кроме того, у участников акции протеста есть своя служба безопасности, охрана и пресс-служба. На палатке с надписью «Штаб движения» партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» вывешен плакат, посвященный Небесной сотне.

Около Верховной рады установили громкоговоритель, который периодически призывает граждан не поддаваться на провокации, так как они являются правонарушением.

Вход в Раду охраняет несколько десятков, а то и сотен силовиков. Перед ограждениями, установленными между ними и палаточным городком, стоит палатка, накрытая сверху украинским флагом, на котором написано «Коломойская сотня» и «Ветераны АТО». Рядом вывешен плакат «Небесная сотня — герои не умирают!»

Для активистов организована полевая кухня, туда же подвозят воду. Запасы еды для митингующих включают макароны, крупы, консервы, выпечку и т.д. Готовят пищу прямо перед зданием Рады. Погода в Киеве позволяет участникам протестов лежать у палаток на фанере и одеялах. Всем своим видом они демонстрируют, что уходить не собираются.

Напомним, накануне радикалы партии «Национальный корпус», а также ВО «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь» и «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Участники митинга разбили у здания Рады палаточный городок, заявив, что не покинут его, пока их требования не выполнят.