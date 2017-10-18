Обналичил Майдан лучше всех: российский журналист пошутил над Арсением Яценюком

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Москва, 18 октября. Российский ведущий и журналист Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале иронично отозвался об украинском политике Арсении Яценюке. Выпуск был посвящен так называемому «Майдану Саакашвили», присутствующие в студии эксперты анализировали и сравнивали события последних дней и Майдан 2014 года.

Шейнин в своем выступлении подчеркнул, что организаторы и сторонники предыдущего госпереворота сегодня оказались по разные стороны баррикад. Так, например, Петр Порошенко стал президентом Украины, Александр Турчинов — председателем Совета национальной безопасности.

«Следы Яценюка теряются где-то в направлении Соединенных Штатов, он, по-моему, удобнее всех спрыгнул. Мустафа Найем, который был активным деятелем того Майдана, и сейчас активный деятель этого Майдана. Юля (Тимошенко) и Ляшко (Олег) тоже активные деятели Майдана, они тут делили 200 миллионов. Мне кажется, Яценюк обналичил Майдан лучше всех», — иронично заметил Шейнин.

Ведущий пошутил, что революция пока что не своих отцов, как это всегда бывает в случаях государственных переворотов. Также Шейнин поинтересовался у украинской журналистки Янины Соколовской, не хотела бы она присоединиться к Яценюку и переехать в Штаты. Это предложение ведущего публика встретила аплодисментами.