Высокопоставленная сотрудница ФСИН задержана по делу о растрате

В Избранное

Москва, 18 октября. В рамках расследования резонансного дела о растрате в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова задержана заместитель начальника финансово-экономического управления службы Светлана Алексеева. Ее подозревают в пособничестве преступлению, сообщает пресс-служба СК РФ.

Отметим, Коршунова задержали в середине сентября во время отдыха на яхте. В ходе обыска дома у госслужащего были найдены пачки денег — более трех миллионов рублей, десять тысяч долларов и четыре тысячи евро. Кроме того, в собственности Коршунова также обнаружилась дорогостоящая коллекция наручных часов.

Напомним, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два государственных контракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Общая сумма сделок, подписанных Коршуновым, составила 180 миллионов рублей.