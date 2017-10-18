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Высокопоставленная сотрудница ФСИН задержана по делу о растрате
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    Высокопоставленная сотрудница ФСИН задержана по делу о растрате

    14:50  18 Октября 2017
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    Высокопоставленная сотрудница ФСИН задержана по делу о растрате

    Москва, 18 октября. В рамках расследования резонансного дела о растрате в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова задержана заместитель начальника финансово-экономического управления службы Светлана Алексеева. Ее подозревают в пособничестве преступлению, сообщает пресс-служба СК РФ.

    Отметим, Коршунова задержали в середине сентября во время отдыха на яхте. В ходе обыска дома у госслужащего были найдены пачки денег — более трех миллионов рублей, десять тысяч долларов и четыре тысячи евро. Кроме того, в собственности Коршунова также обнаружилась дорогостоящая коллекция наручных часов. 

    Напомним, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два государственных контракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Общая сумма сделок, подписанных Коршуновым, составила 180 миллионов рублей.

    Автор: Федор Веснин
    #коррупция #фсин #коршунов
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