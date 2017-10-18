САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ города к востоку от Меядина
Меядин, 18 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ приступили к освобождению восточной части провинции Дейр эз-Зор.
По данным источников в Сирии правительственные войска уже зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) все населенные пункты, расположенные между городом Дейр эз-Зор и Меядином, лежащим к юго-востоку от административного центра провинции.
В данный момент сирийская армия при воздушной поддержке российской авиации приступила к освобождению территорий к востоку от стратегического города Меядин. Одним из последних зачищенных от боевиков «Халифата» населенных пунктов стал Зейбан, сообщает источник.
#DeirEzZor - Deir EzZor— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) October 17, 2017
SAA crossed the Euphorates River and captured Thayban town east of Al Mayadin city
1 Организация запрещена на территории РФ.