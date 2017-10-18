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САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ города к востоку от Меядина
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    САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ города к востоку от Меядина

    14:33  18 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ города к востоку от Меядина

    Меядин, 18 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ приступили к освобождению восточной части провинции Дейр эз-Зор.

    По данным источников в Сирии правительственные войска уже зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) все населенные пункты, расположенные между городом Дейр эз-Зор и Меядином, лежащим к юго-востоку от административного центра провинции.

    В данный момент сирийская армия при воздушной поддержке российской авиации приступила к освобождению территорий к востоку от стратегического города Меядин. Одним из последних зачищенных от боевиков «Халифата» населенных пунктов стал Зейбан, сообщает источник.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #еядин
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