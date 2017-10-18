Донбасс сегодня: «Гвоздики» и «Акации» ВСУ под Донецком, листовки НАТО разбросали над Авдеевкой

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Донбасс сегодня, 18 октября. ВСУ стянули к Донецку около 15 единиц САУ «Гвоздика» и «Акация». Над позициями ВСУ в Авдеевке разбросали листовки с обещанием «скорого ввода» в Донбасс войск НАТО. В Минске начали работу подгруппы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

ВСУ подтянули к Донецку «Гвоздики» и «Акации»

Украинские военные подтянули к Донецку шесть танков и десять самоходных артустановок, заявил журналистам со ссылкой на разведданные заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, разведка ДНР выявила факты переброски в район города Курахово, расположенного в 20 километрах западнее Донецка, полутора десятка украинских танков и самоходных артиллерийских установок.

«По данным нашей разведки, в район Курахово прибыло шесть танков, восемь единиц САУ «Гвоздика» и две САУ «Акация»», — отметил заместитель командующего.

Басурин также отметил, что в районе Марьинки возросло количество вылетов украинских военных беспилотников, которые ВСУ используют для корректировки огня.

По данным командования ДНР, украинские военные в течение суток открывали огонь по 16 населенным пунктам ДНР, в результате чего в поселке Трудовские на западной окраине Донецка во вторник два человека получили ранения.

«Приказ на открытие огня по мирным кварталам отдал командир 92 отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кокорев. На счету его подразделения десятки загубленных жизней мирных граждан и сотни разрушенных домов», — подчеркнул Басурин.

По данным командования ДНР, за минувшие сутки украинская армия 50 раз нарушила режим прекращения огня.

С аналогичными обвинениями, но уже в адрес вооруженных сил ДНР выступил штаб так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Украинские военные обвинили вооруженные силы ДНР в обстрелах позиций ВСУ.

Украинским военным обещают «скорый ввод» американских войск в Донбасс

Позиции вооруженных сил Украины под Донецком забросали листовками с сообщением о «скором вводе» американских войск. Фотографии листовок, разбросанных над позициями ВСУ в районе Авдеевки, предположительно, с беспилотника, предоставил телеграмм-канала WarGonzo. На одной из листовок изображен министр обороны США Джеймс Мэттис, на обороте — солдат в форме НАТО, но с шевроном в цветах украинского флага. На листовке с обеих сторон написано: «Мы придем. Скоро».

Часть листовок отнесло на территорию, подконтрольную ДНР, сообщил источник.

В Минске начали работу подгруппы по урегулированию в Донбассе

В столице Белоруссии начали работу тематические подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается в официальном Twitter МИД Белоруссии.

«Рабочие группы начинают встречи накануне заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске», — говорится в сообщении пресс-службы.

ПРЯМОЙ ЭФИР в #Periscope: Подход к прессе сопредседателей Совместной межправительственной Белорусско-Испанской коми… https://t.co/IUhUcOm1ql — Belarus MFA ???????? (@BelarusMFA) October 18, 2017

Ранее о начале работы в подгруппах в Минске представителей Донецкой и Луганской народных республик сообщили официальные лица ДНР и ЛНР.